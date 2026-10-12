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Star Health And Allied Insurance Company Aktie 115057341 / INE575P01011

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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Star Health And Allied Insurance Company öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Star Health And Allied Insurance Company
551.60 INR 1.58%
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Star Health And Allied Insurance Company wird sich voraussichtlich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,98 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 435,48 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,930 INR je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 21,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 51,88 Milliarden INR gegenüber 42,65 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 23,76 INR im Vergleich zu 9,47 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 213,01 Milliarden INR, gegenüber 178,33 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch

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