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28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Stantec stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Stantec veröffentlicht voraussichtlich am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,78 CAD gegenüber 1,32 CAD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 13,77 Prozent auf 1,85 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,14 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,21 CAD, gegenüber 4,20 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 7,08 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,14 Milliarden CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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