Stag Industrial Aktie 11591567 / US85254J1025
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12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Stag Industrial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Stag Industrial wird voraussichtlich am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,272 USD aus. Im letzten Jahr hatte Stag Industrial einen Gewinn von 0,260 USD je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal soll Stag Industrial nach den Prognosen von 4 Analysten 226,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 211,1 Millionen USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,10 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,46 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 905,7 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 845,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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