SSR Mining Aktie 55392565 / AU0000091407
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: SSR Mining legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
SSR Mining veröffentlicht voraussichtlich am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,03 AUD aus. Im letzten Jahr hatte SSR Mining einen Gewinn von 0,470 AUD je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 680,1 Millionen AUD aus – das entspräche einem Plus von 15,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 589,9 Millionen AUD in den Büchern standen.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,41 AUD, gegenüber 2,87 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 3,10 Milliarden AUD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,53 Milliarden AUD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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