Erste Schätzungen: SSR Mining legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SSR Mining veröffentlicht voraussichtlich am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,03 AUD aus. Im letzten Jahr hatte SSR Mining einen Gewinn von 0,470 AUD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 680,1 Millionen AUD aus – das entspräche einem Plus von 15,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 589,9 Millionen AUD in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,41 AUD, gegenüber 2,87 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 3,10 Milliarden AUD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,53 Milliarden AUD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch