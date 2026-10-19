SSR Mining Aktie 37752727 / CA7847301032
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: SSR Mining legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
SSR Mining stellt voraussichtlich am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,722 USD. Dies würde einem Zuwachs von 132,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem SSR Mining 0,310 USD je Aktie vermeldete.
Das vergangene Quartal soll SSR Mining im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 477,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 385,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 23,78 Prozent gesteigert.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,78 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,85 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,19 Milliarden USD, gegenüber 1,63 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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