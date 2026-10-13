Sprouts Farmers Markets Aktie 21399839 / US85208M1027
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sprouts Farmers Markets gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Sprouts Farmers Markets wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 17 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,23 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,22 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten ein Plus von 6,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,34 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,20 Milliarden USD umgesetzt.
Die Schätzungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,55 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,31 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 9,48 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 8,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sprouts Farmers Markets Inc
|
06:21
|Erste Schätzungen: Sprouts Farmers Markets gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
28.07.26
|Ausblick: Sprouts Farmers Markets legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Sprouts Farmers Markets gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Sprouts Farmers Markets stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Sprouts Farmers Markets öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Sprouts Farmers Markets Inc
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester erwartet -- DAX vorbörslich etwas tiefer -- Asiens Börsen im Minus
Während der heimische Markt am Dienstag stärker starten dürfte, wird für den deutschen Aktienmarkt ein Minus erwartet. An den Märkten in Asien geht es am Dienstag nach unten.