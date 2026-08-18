Sprinkl a Aktie 111921653 / US85208T1079
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18.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sprinklr A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Sprinklr A wird voraussichtlich am 02.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.07.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,104 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Sprinklr A 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite soll Sprinklr A 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 214,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sprinklr A 212,0 Millionen USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,490 USD, gegenüber 0,090 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 867,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 857,2 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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