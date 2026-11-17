Sprinklr A wird voraussichtlich am 02.12.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 0,111 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sprinklr A in dem im Oktober abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 1,64 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 215,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 219,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,479 USD, gegenüber 0,090 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 867,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 857,2 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net