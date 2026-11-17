|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
17.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sprinklr A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Sprinklr A wird voraussichtlich am 02.12.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 0,111 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sprinklr A in dem im Oktober abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 1,64 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 215,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 219,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,479 USD, gegenüber 0,090 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 867,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 857,2 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sprinklr Inc Registered Shs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Sprinklr A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
01.09.26
|Ausblick: Sprinklr A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
18.08.26
|Erste Schätzungen: Sprinklr A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
02.06.26
|Ausblick: Sprinklr A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.05.26
|Erste Schätzungen: Sprinklr A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Sprinklr Inc Registered Shs -A-
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel in Grün - neues Hoch -- DAX fällt schlussendlich zurück -- Wall Street schliesst in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt fiel ins Minus. An der Wall Street ging es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.