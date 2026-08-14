Erste Schätzungen: Spring Airlines vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Spring Airlines wird voraussichtlich am 29.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,535 CNY gegenüber 0,510 CNY im Vorjahresquartal.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 22,54 Prozent auf 6,11 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,99 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,09 CNY, gegenüber 2,38 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 25,09 Milliarden CNY im Vergleich zu 21,42 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch