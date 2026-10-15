Spring Airlines Aktie 26392462 / CNE100001V45
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15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Spring Airlines präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Spring Airlines wird voraussichtlich am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 1,15 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,20 CNY je Aktie erzielt worden.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 7,04 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 8,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,47 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,78 CNY im Vergleich zu 2,38 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 25,11 Milliarden CNY, gegenüber 21,42 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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