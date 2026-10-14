Erste Schätzungen: Spbk 1 SR-Bank ASA präsentiert Quartalsergebnisse

Spbk 1 SR-Bank ASA wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,24 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 4,29 NOK je Aktie vermeldet.

Spbk 1 SR-Bank ASA soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,35 Milliarden NOK abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 56,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,71 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 16,98 NOK, gegenüber 16,98 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 13,46 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 31,20 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch