Spbk 1 SR-Bank ASA Aktie 14619731 / NO0010631567
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Spbk 1 SR-Bank ASA präsentiert Quartalsergebnisse
Spbk 1 SR-Bank ASA wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,24 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 4,29 NOK je Aktie vermeldet.
Spbk 1 SR-Bank ASA soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,35 Milliarden NOK abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 56,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,71 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 16,98 NOK, gegenüber 16,98 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 13,46 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 31,20 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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