Erste Schätzungen: Sparebanken Vest AS Primary Capital Cert stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sparebanken Vest AS Primary Capital Cert wird voraussichtlich am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,70 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 4,01 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Sparebanken Vest AS Primary Capital Cert nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 3,31 Milliarden NOK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 61,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,63 Milliarden NOK umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 15,92 NOK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 16,78 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,28 Milliarden NOK umgesetzt werden sollen, gegenüber 30,44 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch