Sparebanken More Registered Shs Aktie 117976564 / NO0012483207
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sparebanken More Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sparebanken More Registered wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,27 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sparebanken More Registered 2,40 NOK je Aktie eingenommen.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 63,78 Prozent auf 600,5 Millionen NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,66 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.
5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,07 NOK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 9,57 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,36 Milliarden NOK, gegenüber 6,46 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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