SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert Aktie 36965873 / NO0010751910
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert öffnet voraussichtlich am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
6 Analysten schätzen, dass SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,04 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,48 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 50,31 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,77 Milliarden NOK im Vergleich zu 3,57 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 16,80 NOK je Aktie, gegenüber 18,19 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 7,12 Milliarden NOK. Im Vorjahr waren 14,47 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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