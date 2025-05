Erste Schätzungen: SP Group A-S Bearer gewährt Anlegern Blick in die Bücher

SP Group A-S Bearer öffnet voraussichtlich am 22.05.2025 die Bücher zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 6,40 DKK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,47 DKK erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 759,0 Millionen DKK aus – eine Steigerung von 5,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SP Group A-S Bearer einen Umsatz von 722,9 Millionen DKK eingefahren.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 25,59 DKK, gegenüber 21,59 DKK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 3,10 Milliarden DKK im Vergleich zu 2,92 Milliarden DKK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch