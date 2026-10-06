SouthState Bank Corporation Registered Shs Aktie 148170964 / US84472E1029
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: SouthState Bank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
SouthState Bank wird voraussichtlich am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS gehen 12 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,40 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SouthState Bank noch 2,42 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite soll SouthState Bank 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 691,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 29,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte SouthState Bank 980,5 Millionen USD umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,47 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 7,87 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,73 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,52 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu SouthState Bank Corporation Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: SouthState Bank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
22.07.26
|Ausblick: SouthState Bank gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: SouthState Bank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
22.04.26
|Ausblick: SouthState Bank präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: SouthState Bank präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu SouthState Bank Corporation Registered Shs
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX höher erwartet -- Asiens Börsen in Grün
An den heimischen sowie den deutschen Börsen wird mit einer stärkeren Eröffnung gerechnet. An den Börsen in Asien geht es am Dienstag aufwärts.