Erste Schätzungen: Southern präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Southern wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 15 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,70 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Southern noch ein Gewinn pro Aktie von 1,54 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 8,38 Milliarden USD gegenüber 7,82 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 21 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,60 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,92 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 30,58 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 29,55 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch