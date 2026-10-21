Southern Aktie 971500 / US8425871071
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Southern präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Southern wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 15 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,70 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Southern noch ein Gewinn pro Aktie von 1,54 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 8,38 Milliarden USD gegenüber 7,82 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 21 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,60 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,92 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 30,58 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 29,55 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Southern Co.
Analysen zu Southern Co.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit Gewinnen -- SMI und DAX beenden Handel im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street geht es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.