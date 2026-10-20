South Bow Aktie 138264004 / CA83671M1059
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: South Bow verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
South Bow wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Durchschnitt erwarten 14 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,416 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,450 CAD je Aktie vermeldet.
Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 476,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 367,0 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 18 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,81 USD, gegenüber 2,91 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 1,99 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,21 Milliarden CAD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu South Bow Corp Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: South Bow verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: South Bow präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: South Bow stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: South Bow stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu South Bow Corp Registered Shs
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden im Minus erwartet. Die Märkte in Asien zeigen sich am Dienstag mit Verlusten.