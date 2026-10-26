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26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sonos legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Mit diesen Kennzahlen rechnen Analysten für die Sonos-Bilanz.
Sonos lädt voraussichtlich am 10.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,180 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,310 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 18,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 340,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 287,9 Millionen USD umgesetzt.
Die Schätzung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,640 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,510 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 1,54 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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