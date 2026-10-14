Sonic Automotive Aktie 790460 / US83545G1022
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sonic Automotive präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Sonic Automotive wird voraussichtlich am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,72 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Sonic Automotive ein EPS von 1,33 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 1,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,04 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,97 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,73 USD, gegenüber 3,42 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 15,73 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,15 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sonic Automotive Inc.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Sonic Automotive präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.07.26
|Ausblick: Sonic Automotive verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: Sonic Automotive informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Sonic Automotive präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Sonic Automotive veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Sonic Automotive Inc.
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: SMI und DAX schliessen fester -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich zur Wochenmitte fester. Der Dow bewegt sich seitwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch vorwiegend nach unten.