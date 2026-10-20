Erste Schätzungen: Solstice Advanced Materials zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Solstice Advanced Materials lässt sich voraussichtlich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Solstice Advanced Materials die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,699 USD gegenüber -0,220 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,07 Prozent auf 1,02 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 969,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,90 USD aus. Im Vorjahr waren 1,49 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 4,17 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,89 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch