Erste Schätzungen: Solegear Bioplastic Technologies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Solegear Bioplastic Technologies präsentiert in der voraussichtlich am 30.11.2021 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2021 endete.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Verlust je Aktie von -0,010 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Das vergangene Quartal soll Solegear Bioplastic Technologies im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 18,4 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 295,49 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,036 CAD, gegenüber -0,060 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 58,4 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 16,7 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch