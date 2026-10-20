Erste Schätzungen: Solaris Oilfield Infrastructure A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Solaris Oilfield Infrastructure A wird voraussichtlich am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 11 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,286 USD. Dies würde einer Verringerung von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Solaris Oilfield Infrastructure A 0,310 USD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Solaris Oilfield Infrastructure A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,76 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 254,9 Millionen USD im Vergleich zu 166,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,46 USD, gegenüber 0,660 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 962,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 622,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch