Solaris Oilfield Infrastructur a Aktie 36100709 / US83418M1036
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Solaris Oilfield Infrastructure A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Solaris Oilfield Infrastructure A wird voraussichtlich am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 11 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,286 USD. Dies würde einer Verringerung von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Solaris Oilfield Infrastructure A 0,310 USD je Aktie vermeldete.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Solaris Oilfield Infrastructure A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,76 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 254,9 Millionen USD im Vergleich zu 166,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,46 USD, gegenüber 0,660 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 962,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 622,2 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Solaris Oilfield Infrastructure Inc Registered Shs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Solaris Oilfield Infrastructure A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Solaris Oilfield Infrastructure A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Solaris Oilfield Infrastructure A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
26.04.26
|Ausblick: Solaris Oilfield Infrastructure A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Solaris Oilfield Infrastructure Inc Registered Shs -A-
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden im Minus erwartet. Die Märkte in Asien zeigen sich am Dienstag mit Verlusten.