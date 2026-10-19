Solar Capital Aktie 11014648 / US83413U1007
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Solar Capital gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Solar Capital öffnet voraussichtlich am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,325 USD je Aktie gegenüber 0,430 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 48,9 Millionen USD gegenüber 58,3 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 16,09 Prozent.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,31 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,70 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 196,1 Millionen USD, gegenüber 220,1 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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