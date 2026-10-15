Erste Schätzungen: Soiltech As Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Soiltech As Registered präsentiert in der voraussichtlich am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,24 NOK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 34,78 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,920 NOK je Aktie erzielt worden waren.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 124,4 Millionen NOK – das wäre ein Zuwachs von 22,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 101,4 Millionen NOK umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,89 NOK, während im vorherigen Jahr noch 3,95 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 487,7 Millionen NOK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 400,8 Millionen NOK waren.

Redaktion finanzen.ch