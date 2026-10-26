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26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: SoftBank präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
SoftBank präsentiert in der voraussichtlich am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,066 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,48 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SoftBank in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,44 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 12,68 Milliarden USD im Vergleich zu 13,00 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,650 USD, gegenüber 2,90 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 53,91 Milliarden USD im Vergleich zu 51,75 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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