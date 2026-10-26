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26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: SoftBank gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Das erwarten Analysten von der Quartalsbilanz von SoftBank.
SoftBank stellt voraussichtlich am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -20,944 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 437,45 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1.993,81 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 4,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1.916,50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 191,45 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 873,51 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 8.502,03 Milliarden JPY, gegenüber 7.798,65 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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