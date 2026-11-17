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17.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Snowflake legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Snowflake wird voraussichtlich am 02.12.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 41 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,599 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,870 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
38 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 36,40 Prozent auf 1,65 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 45 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,22 USD, wohingegen im Vorjahr noch -3,950 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 46 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,33 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,68 Milliarden USD waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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Analysen zu Snowflake
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt fiel ins Minus. An der Wall Street ging es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.