SNC-Lavalin Group Aktie 135469111 / CA04764T1049
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: SNC-Lavalin Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
SNC-Lavalin Group wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,10 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei SNC-Lavalin Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,880 CAD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,78 Prozent auf 3,02 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,80 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,99 CAD im Vergleich zu 15,48 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 12,12 Milliarden CAD, gegenüber 10,96 Milliarden CAD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu SNC-Lavalin Group Inc Registered Shs
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: SNC-Lavalin Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: SNC-Lavalin Group legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: SNC-Lavalin Group präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: SNC-Lavalin Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
29.04.26
|Erste Schätzungen: SNC-Lavalin Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu SNC-Lavalin Group Inc Registered Shs
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.