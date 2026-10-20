Snap Aktie 35612177 / US83304A1060
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Snap zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Die Prognosen der Experten für die kommende Bilanzvorlage von Snap.
Snap wird voraussichtlich am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 36 Analysten von einem Gewinn von 0,005 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,060 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 37 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 14,83 Prozent auf 1,73 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,51 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 39 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,049 USD je Aktie, gegenüber -0,270 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 41 Analysten durchschnittlich auf 6,81 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 5,93 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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