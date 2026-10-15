Erste Schätzungen: Smartworks Coworking Spaces präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Smartworks Coworking Spaces stellt voraussichtlich am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 1,54 INR aus. Im letzten Jahr hatte Smartworks Coworking Spaces einen Verlust von -0,270 INR je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 27,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,63 Milliarden INR gegenüber 4,41 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 10,28 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,950 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 23,16 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 17,96 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch