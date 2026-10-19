Erste Schätzungen: SM Energy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SM Energy präsentiert in der voraussichtlich am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,92 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte SM Energy 1,35 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,00 Milliarden USD – ein Plus von 146,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SM Energy 811,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,76 USD, während im vorherigen Jahr noch 5,64 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,71 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,15 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.ch