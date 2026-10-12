Slide Insurance Holdings, Incorporation Registered Shs Aktie 145552436 / US8313491057
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12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Slide Insurance präsentiert Quartalsergebnisse
Slide Insurance stellt voraussichtlich am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,665 USD aus. Im letzten Jahr hatte Slide Insurance einen Gewinn von 0,790 USD je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Slide Insurance in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 63,16 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 433,5 Millionen USD im Vergleich zu 265,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,83 USD aus. Im Vorjahr waren 3,36 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 1,67 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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