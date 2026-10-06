SL Green Realty Corporation Registered Shs Aktie 115991808 / US78440X8873
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06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: SL Green Realty vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
SL Green Realty öffnet voraussichtlich am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass SL Green Realty im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,247 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,350 USD je Aktie gewesen.
8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 31,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 253,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei SL Green Realty für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 172,7 Millionen USD aus.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,994 USD, gegenüber -1,610 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 680,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,03 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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