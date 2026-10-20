SKY Perfect JSAT CorpShs Aktie 2767399 / JP3396350005
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: SKY Perfect JSAT stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
SKY Perfect JSAT präsentiert voraussichtlich am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 25,47 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 15,14 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 22,12 JPY je Aktie erzielt worden waren.
6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 34,16 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 10,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 31,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 99,52 JPY, gegenüber 82,25 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 137,06 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 127,58 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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