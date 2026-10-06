Erste Schätzungen: SKF Group (B, Fria) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SKF Group (B, Fria) stellt voraussichtlich am 21.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,88 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,30 SEK erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,15 Prozent auf 23,19 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte SKF Group (B, Fria) noch 22,48 Milliarden SEK umgesetzt.

Der Ausblick von 16 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 17,16 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,62 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 90,61 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 91,58 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch