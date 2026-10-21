Erste Schätzungen: Skanska legt Quartalsergebnis vor

Skanska veröffentlicht voraussichtlich am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 4,63 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Skanska noch ein Gewinn pro Aktie von 2,58 SEK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 46,92 Milliarden SEK – ein Plus von 10,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Skanska 42,29 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 17,12 SEK je Aktie, gegenüber 13,82 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 180,83 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 176,66 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch