Erste Schätzungen: Skandinaviska Enskilda Banken (C) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Skandinaviska Enskilda Banken (C) wird sich voraussichtlich am 22.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 4,07 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Skandinaviska Enskilda Banken (C) ein EPS von 3,88 SEK je Aktie vermeldet.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 19,65 Milliarden SEK – das wäre ein Abschlag von 49,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 38,83 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 20 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 16,48 SEK, gegenüber 15,60 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt 78,62 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 159,59 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch