Erste Schätzungen: Sitowise Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sitowise Group präsentiert in der voraussichtlich am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,036 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,020 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 10,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 36,1 Millionen EUR gegenüber 40,5 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,071 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,180 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 170,8 Millionen EUR aus im Gegensatz zu 188,6 Millionen EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch