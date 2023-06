Erste Schätzungen: Simulations Plus öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Simulations Plus gibt voraussichtlich am 06.07.2023 die Zahlen für das am 31.05.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,203 USD. Dies würde einem Zuwachs von 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Simulations Plus 0,200 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 9,16 Prozent auf 16,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,653 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,600 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 61,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 53,9 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.ch