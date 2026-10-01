Simmons First National a Aktie 970031 / US8287302009
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01.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Simmons First National A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Simmons First National A wird voraussichtlich am 15.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,537 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -4,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 157,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 254,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen -442,8 Millionen USD umgesetzt.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,06 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -2,950 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,01 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 626,8 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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