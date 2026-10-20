Silvaco Group Aktie 134600044 / US82728C1027
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Silvaco Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Silvaco Group wird voraussichtlich am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
6 Analysten schätzen, dass Silvaco Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,012 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,180 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll Silvaco Group mit einem Umsatz von insgesamt 17,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,52 Prozent verringert.
Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,053 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,390 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 71,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 63,1 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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