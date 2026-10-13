Erste Schätzungen: Silicon Motion Technology stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Silicon Motion Technology wird sich voraussichtlich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,30 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 186,96 Prozent erhöht. Damals waren 1,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Silicon Motion Technology 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 529,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 121,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Silicon Motion Technology 239,0 Millionen USD umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,19 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,64 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,87 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 886,2 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.ch