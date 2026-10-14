Silgan Holdings Aktie 587171 / US8270481091
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Silgan gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Silgan wird voraussichtlich am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 13 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,25 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Silgan 1,06 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,10 Milliarden USD – ein Plus von 4,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Silgan 2,01 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,81 USD im Vergleich zu 2,70 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 6,87 Milliarden USD, gegenüber 6,48 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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