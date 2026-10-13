Siili Solutions Aktie 19810662 / FI4000043435
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Siili Solutions stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Siili Solutions wird voraussichtlich am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,060 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Siili Solutions -0,210 EUR je Aktie verloren.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 21,8 Millionen EUR – das wäre ein Abschlag von 8,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,9 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,015 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,120 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 97,9 Millionen EUR, gegenüber 108,1 Millionen EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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