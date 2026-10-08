Signify Aktie 32618429 / NL0011821392
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08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Signify (ehemals Philips Lighting) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Signify (ehemals Philips Lighting) wird voraussichtlich am 23.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,477 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Signify (ehemals Philips Lighting) noch 0,600 EUR je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,38 Milliarden EUR aus – das entspräche einem Minus von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,41 Milliarden EUR in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,71 EUR, gegenüber 2,06 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 5,47 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 5,77 Milliarden EUR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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