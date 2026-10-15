Erste Schätzungen: Sievi Capital verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sievi Capital lädt voraussichtlich am 30.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,015 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Sievi Capital ein EPS von 0,000 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 10,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 49,9 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 45,3 Millionen EUR umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,040 EUR, gegenüber -0,010 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 224,5 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 204,6 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch