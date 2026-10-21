Siemens Healthineers Aktie 41738272 / US82622J1043
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Siemens Healthineers legt Quartalsergebnis vor
Siemens Healthineers gibt voraussichtlich am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
9 Analysten schätzen, dass Siemens Healthineers für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,381 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,300 USD je Aktie erwirtschaftet.
8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 7,39 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,67 Milliarden USD aus.
Die Erwartungen von 20 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,34 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,05 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 19 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 26,79 Milliarden USD, gegenüber 25,81 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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