|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
27.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Siemens Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Siemens Energy öffnet voraussichtlich am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,33 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 0,190 EUR je Aktie eingenommen.
7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 21,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,43 Milliarden EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Siemens Energy für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 12,72 Milliarden EUR aus.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 27 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,48 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,63 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 27 Analysten im Schnitt von insgesamt 44,19 Milliarden EUR aus, im Gegensatz zu 39,08 Milliarden EUR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
12:26
|STOXX-Handel: STOXX 50 liegt im Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Dienstagmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
12:26
|Dienstagshandel in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX am Mittag steigen (finanzen.ch)
|
12:26
|XETRA-Handel: DAX verbucht mittags Gewinne (finanzen.ch)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 fällt zum Start (finanzen.ch)
|
09:28
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verliert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens Energy AG
|19.10.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|02.10.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|02.10.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.07.26
|Siemens Energy Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: SMI etwas stärker -- DAX klettert -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt übt sich in Zurückhaltung, während der deutsche Leitindex zulegt. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.