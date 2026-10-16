Sichuan Swellfun Aktie 549697 / CNE000000NH4
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16.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sichuan Swellfun legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Sichuan Swellfun wird voraussichtlich am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,380 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,460 CNY erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal soll Sichuan Swellfun mit einem Umsatz von insgesamt 765,2 Millionen CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 850,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 10,00 Prozent verringert.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,600 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,840 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 2,57 Milliarden CNY, gegenüber 2,55 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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